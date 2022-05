Der Unmut bezieht sich auf eine Sicherheitswarnung vom Samstag. Darin hatte die Botschaft darauf hingewiesen, dass bei einer Demonstration der Opposition in Istanbul Tränengas, Wasserwerfer und nicht-tödliche Geschosse eingesetzt werden könnten. An US-Bürger appellierte sie, sich von Menschenansammlungen fernzuhalten.

Auf Anfrage bestätigte das US-Außenministerium lediglich, »dass sich der Botschafter heute zu einem Treffen im Ministerium eingefunden hat, um die Demonstrations-Warnung und andere Themen zu besprechen«. Priorität habe immer der Schutz von US-Staatsbürgern. Warnungen basierten daher nicht auf politischen, sondern auf Sicherheitserwägungen.

Demonstration verlief ohne Zwischenfälle

Neben der Einbestellung von Flake wählte Ankara noch ein weiteres Mittel, um dem Unmut Luft zu verschaffen. Die Türkei veröffentlichte am Sonntag eine ähnlich klingende Warnung an ihre eigenen Bürger in den USA. Sie sollten sich von Ansammlungen fernhalten, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Ankara. In der Vergangenheit seien bei solchen Gelegenheiten etwa Gas und echte Kugeln eingesetzt worden.