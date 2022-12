Tödliche Schüsse auf Kurden in Paris Türkei bestellt französischen Botschafter ein

Bei dem Angriff am Freitag hatte der mutmaßliche Täter, ein 69-jähriger Franzose, in der Nähe eines kurdischen Kulturzentrums in Paris drei Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab er einen »pathologischen Hass« auf Ausländer zu.

Die Tat löste Proteste kurdischer Gruppen und ihrer Unterstützer aus. Einige der Demonstrierenden schwenkten PKK-Flaggen. Auf einigen Plakaten sollen Verbindungen zwischen der Türkei und dem mutmaßlichen Täter angedeutet worden sein.