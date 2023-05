»Darüber wird zu reden sein« Özdemir verurteilt Wiederwahl Erdoğans von Türken in Deutschland

Zahlreiche Menschen in Deutschland haben die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdoğan gefeiert. In mehreren Städten waren Autokorsos unterwegs. In den Kundgebungen der Anhänger sieht Özdemir keine Feiern harmloser Anhänger eines etwas autoritären Politikers. Sondern eine »nicht zu überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie & Zeugnis unseres Scheiterns unter ihnen.« Es tue ihm um die vielen, vor allem jungen und gut ausgebildeten Menschen in der Türkei leid, die jede Hoffnung verlören. Er fürchte, dass Ultranationalismus und Fundamentalismus sich nun noch stärker durch neue Imame aus Ankara hierzulande verbreiten würden.