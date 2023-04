Mehrere Parteien haben laut Wahlbeobachtern zudem ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Fairness des Wahlverfahrens, etwa in Bezug auf zur Verfügung gestellte Mittel und ausgeglichene Berichterstattung in den öffentlichen Medien . Ein Großteil der Medien im Land steht unter direkter oder indirekter Kontrolle der Regierung. In der Türkei sitzen so viele Journalistinnen und Journalisten im Gefängnis wie in kaum einem anderen Land. Immer wieder wird wegen angeblicher Präsidentenbeleidigung ermittelt.