»Wir haben keine positive Meinung dazu« Erdoğan äußert Vorbehalte gegen Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens

Mit der Türkei hat ein erster Nato -Staat Einwände gegen einen Beitritt von Schweden und Finnland zu dem Militärbündnis erhoben. »Derzeit beobachten wir die Entwicklungen bezüglich Schwedens und Finnlands, aber wir haben keine positive Meinung dazu«, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Freitag in Istanbul .

Schwedens Außenministerin Ann Linde sagte, sie werde beim Treffen der Nato-Außenminister in Berlin am Wochenende, zu dem sowohl Schweden als auch Finnland eingeladen seien, mit ihrem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu sprechen. Ähnlich äußerte sich der finnische Außenminister Pekka Haavisto.

Finnland und Schweden sind bereits enge Partner der Nato, waren aber traditionell bündnisfrei. Russlands Einmarsch in die Ukraine löste in beiden Ländern eine intensive Nato-Debatte aus. Die finnische Staatsspitze hatte am Donnerstag erklärt, Finnland solle angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine »unverzüglich« einen Antrag auf Beitritt zur Nato stellen. Mit einer ähnlichen Entscheidung Schwedens wird am Sonntag gerechnet. Nach Jahrzehnten der militärischen Bündnisneutralität ist dies für die beiden Länder ein grundsätzlicher verteidigungspolitischer Richtungswechsel.

Die Aufnahme neuer Mitglieder muss von den Nato-Mitgliedstaaten einstimmig gebilligt werden. Von den meisten Bündnisstaaten kam bislang Zuspruch zu den schwedischen und finnischen Ambitionen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte wiederholt, die Länder würden »mit offenen Armen« empfangen. Beide Staaten seien willkommen.