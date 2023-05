In einem am Freitag auf mehreren türkischen Fernsehsendern ausgestrahlten Interview versprach Erdogan, eine mögliche Wahlniederlage anzuerkennen. Auf die Frage, was er bei einer Niederlage täte, entgegnete Erdogan zunächst, dies sei »eine sehr dumme Frage«. Er ergänzte: »Wir sind auf demokratischem Wege und mit der Unterstützung unseres Volkes an die Macht gekommen: Wenn unsere Nation eine andere Entscheidung trifft, werden wir tun, was die Demokratie verlangt. Es gibt nichts anderes zu tun.«

Erdogan wird seit Jahren vorgeworfen, in der Türkei ein autoritäres Regiment installiert zu haben. Hunderte politische Gegner sitzen im Gefängnis. Kılıçdaroğlu, der aus Angst vor Attentaten am Freitag im Wahlkampf in schusssicherer Weste aufgetreten war, hat versprochen, im Falle seiner Wahl unter anderem die politischen Gefangenen wieder freizulassen. Auch will er das von Erdogan eingeführte Präsidialsystem abschaffen. Künftig soll wieder das Parlament den Regierungschef wählen. Dafür müsste die Opposition allerdings auch die ebenfalls am Sonntag stattfindende Parlamentswahl gewinnen.