Nach dem Austritt der Türkei aus der internationalen Konvention zum Schutz von Frauenrechten fällt die Arbeit Aktivistinnen im Land immer schwerer. Die türkische Justiz strebt nun ein Verbot der Frauenrechtsorganisation »We Will Stop Femicide« an. Ein Staatsanwalt in Istanbul habe das Verbot wegen »gegen das Gesetz und die Moral« verstoßender Tätigkeiten beantragt, teilte die Generalsekretärin der Organisation, Fidan Ataselim, der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag mit. Die Organisation setzt sich seit zwölf Jahren für die Frauenrechte in der Türkei ein und dokumentiert Femizide in monatlichen Berichten.