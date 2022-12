Ein Gericht in der Türkei hat Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoğlu zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er türkische Beamte beleidigt habe. Mit dem Urteil ist der 52-Jährige faktisch künftig von jedem politischen Amt ausgeschlossen. Sein Anwalt kündigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an, Berufung gegen das Urteil einlegen zu wollen.