Im Staatssender TRT hieß es: »Geben Sie ›Turkey‹ in Google ein, und Sie erhalten eine verworrene Reihe von Bildern, Artikeln und Wörterbuchdefinitionen, die das Land mit (...) einem in Nordamerika beheimateten großen Vogel in Verbindung bringen.«

»Die Namensänderung mag einigen albern erscheinen, aber sie versetzt Erdoğan in die Rolle des Beschützers, der den internationalen Respekt für das Land sichert«, sagte der in den USA lehrende Historiker Mustafa Aksakal der »New York Times«. In der Türkei wird im kommenden Jahr ein neuer Präsident gewählt, zudem stehen die Feierlichkeiten zum hundertjährigen Bestehen der türkischen Republik an.