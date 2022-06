Israelische Sicherheitsbehörden warnen vor konkreten iranischen Anschlägen auf israelische Staatsbürger in der Türkei. Das melden verschiedene israelische Medien . Besondere Vorsicht gelte in der Metropole Istanbul: »Israelis, die jetzt in der Stadt sind, sollten Istanbul verlassen«, zitiert die Nachrichtenplattform »Ynet« Beamte aus israelischen Sicherheitskreisen. Menschen, die dazu nicht in der Lage seien, sollten sich in Hotelzimmern einschließen und ihre Aktivitäten auf ein Minimum reduzieren. Die Anzahl der Israelis in der Türkei werde demnach auf etwa 2000 Personen geschätzt.