Die Opposition setzte auf Nationalismus, als gäb’s davon nicht genug im Land

Was dagegen bleiben wird ist: Ein zutiefst zerrissenes Land, mehr denn je, vielleicht gerade, weil ein Wechsel zu greifen so nah war wie wohl vorher noch nie in der mehr als 20-jährigen Regentschaft von Erdoğan. Eine Opposition, die Hoffnungen weckte, weil Politik ohne Hoffnung nicht funktioniert – und mit »auf dem Rücken gefesselten Händen« gegen einen »Gegner auf Steroiden« mit Vorsprung antrat, wie einer twitterte. Ein Herausforderer, auch das gehört zur Wahrheit, der zunächst seine Hände zum Herz formte, nicht brüllte und gegen andere hetzte, aber später der Versuchung offensichtlich nicht widerstehen konnte, die Schuld bei den Millionen Geflüchteten im Land und das Heil in noch mehr Nationalismus zu suchen. Als hätte das Land nicht schon genug davon. Gebracht hat es ihm nichts.