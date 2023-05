Vor Stichwahl in der Türkei Kılıçdaroğlu verklagt Erdoğan wegen Fakevideo

Da in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 14. Mai keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hatte, kommt es am Sonntag zu einer Stichwahl zwischen Kılıçdaroğlu und Erdoğan. Erdoğan verfehlte in der ersten Runde die Mehrheit nur knapp – Kılıçdaroğlu lag rund fünf Prozentpunkte hinter ihm.

Der Oppositionskandidat der CHP war damit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Nach dem ersten Wahlgang änderte Kılıçdaroğlu seine Strategie und verschärfte die Rhetorik. Für den Fall eines Sieges kündigte er an, die Flüchtlingspolitik seines Landes zu ändern.

»Sobald ich an die Regierung komme, werde ich alle Flüchtlinge nach Hause schicken. Punkt«, sagte Kılıçdaroğlu und sprach von zehn Millionen Menschen im Land. Wie er auf die Zahl kommt, ist unklar. Laut den Vereinten Nationen leben 3,9 Millionen Geflüchtete in der Türkei. Der Großteil von ihnen stammt aus Syrien.