Seit mehr als vier Jahren sitzt der türkische Menschenrechtsaktivist Osman Kavala ohne Urteil im Gefängnis. Nun hat ein Istanbuler Gericht entschieden, dass der Kulturmäzen lebenslang in Haft muss. Dem 64-Jährigen wird versuchte Destabilisierung des Landes vorgeworfen.

Im Dezember leitete der Europarat , dessen Mitglied die Türkei ist, deswegen ein Strafverfahren gegen Ankara ein. Das türkische Außenministerium forderte den Europarat auf, auf jegliche »Einmischung« in seine Justizangelegenheiten zu verzichten.

»Es ist schwer zu verstehen, warum die Türkei den Anordnungen des Gerichtshofs nicht nachkommt, obwohl sie Teil dieser Gerichtsbarkeit ist«, sagte Sánchez Amor. Ankara werde »den Konsequenzen nicht entgehen«.

Bereits im Oktober 2021 hatte der Streit für einen diplomatischen Eklat gesorgt: Weil sie Kavalas Freilassung gefordert hatten, drohte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan zehn westlichen Botschaftern, darunter den Vertretern der USA, Frankreichs und Deutschlands, wegen Einmischung in die »unabhängige Justiz der Türkei« die Ausweisung an. Erst in letzter Minute lenkte Erdoğan ein.