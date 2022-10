»Ocean Viking« rettet weitere Bootsmigranten

Die zivilen Seenotretter der »Ocean Viking« haben derweil erneut in Not geratene Bootsmigranten im Mittelmeer an Bord geholt. Die Crew habe in der Nacht zu Mittwoch fast 60 Männer, Frauen und unbegleitete Minderjährige in internationalen Gewässern nahe der italienischen Insel Lampedusa gerettet, teilte die Organisation SOS Méditerranée auf Twitter mit. Die Menschen waren demnach auf einem überfüllten Holzboot unterwegs. Nach vorherigen Rettungen befanden sich auf der »Ocean Viking« damit insgesamt rund 200 Gerettete.

Derzeit ist außerdem ein Schiff der deutschen Hilfsorganisation SOS Humanity im Mittelmeer mit 180 Menschen an Bord unterwegs, die auf dem Weg von den Küsten Nordafrikas in Richtung EU in Seenot gerieten. Die Organisationen bitten meist bei den Behörden der EU-Länder Italien und Malta um einen sicheren Hafen, damit die Leute dort an Land gehen können. Oft müssen sie lange warten, ehe ihnen gestattet wird, in einen Hafen einzulaufen, meist in Italien.