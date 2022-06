Die Türkei hindert nach Angaben des Auswärtigen Amtes derzeit 104 deutsche Staatsangehörige an der Ausreise nach Deutschland. 55 Bundesbürger befinden sich in türkischer Haft, gegen 49 weitere ist eine Ausreisesperre verhängt, wie die »Stuttgarter Nachrichten« und »Stuttgarter Zeitung« berichten. Die beiden Zeitungen berufen sich dabei auf eine Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut. Die Antwort lag auch der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor. Ende Juni 2021 saßen 62 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft, in 54 weiteren Fällen gab es Ausreisesperren.