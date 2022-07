Ankara, Moskau und Teheran verfolgen in Syrien stark unterschiedliche Interessen. Während Russland und Iran den syrischen Machthaber Baschar al-Assad unterstützen, steht die Türkei auf der Seite einiger Rebellengruppen.

Der türkische Präsident droht bereits seit Ende Mai damit, eine neue Offensive gegen kurdische Gruppen in Nordsyrien zu starten. Die Türkei hat dabei mehrere Orte im Visier, die unter der Kontrolle der syrisch-kurdischen Organisation YPG stehen. Diese wird von der Regierung in Ankara als Terrororganisation eingestuft. Erdoğans Regierung sieht in ihr den verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Allerdings wurde die YPG von den USA und der internationalen Koalition im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) unterstützt.