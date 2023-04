Deniz Yücel war der wohl prominenteste deutsche Inhaftierte. Doch fünf Jahre nach seiner Freilassung sitzen in der Türkei derzeit mindestens 64 deutsche Staatsbürger im Gefängnis. Sieben davon sind seit dem vergangenen, einer ist seit diesem Jahr in Haft, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Linkenabgeordneten Sevim Dağdelen hervorgeht. Mindestens zwei der im Vorjahr inhaftierten Deutschen seien wegen Terrorvorwürfen in der Türkei im Gefängnis. Nach Angaben des Auswärtigen Amts hatten Anfang Juni 2022 insgesamt 55 Bundesbürger in türkischer Haft gesessen.