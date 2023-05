Auf den Wahlzetteln wird sein Name am Sonntag trotzdem auftauchen. Auch bei den Wahlen im Ausland, die in großen Teilen am Dienstag abgeschlossen wurden, wurde er als Kandidat aufgeführt.

In den Umfragen lag Ince, ein erklärter Gegner des amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, nur bei zwei bis vier Prozent der Stimmen. Sein Rückzug könnte womöglich den anderen Oppositionskandidaten zugutekommen, vor allem Kemal Kılıçdaroğlu (mehr zu ihm lesen Sie hier ). Dieser liegt laut aktuellen Umfragen vor Amtsinhaber Erdoğan und könnten nun zusätzlich profitieren.