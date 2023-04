Fast zwei Monate nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien wurde eine Mutter wieder mit ihrem Baby vereint. Das dreieinhalb Monate alte »Wunderbaby« mit dem Namen Vetin war mehr als fünf Tage nach dem Erdbeben vom 6. Februar ohne gesundheitliche Probleme aus den Trümmern eines Gebäudes in der Provinz Hatay geborgen worden.