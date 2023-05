Imamoğlu sprach von einer Provokation und verlangte eine Erklärung von den örtlichen Verantwortlichen. Die Provinz wird von der islamisch-konservativen Partei AKP von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan kontrolliert.

Der Vorfall verdeutlichte, wie angespannt die Lage in der Türkei eine Woche vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl ist. Imamoğlu unterstützt in seinem Wahlkampf den Oppositionspolitiker Kemal Kılıçdaroğlu. Der populäre Bürgermeister von Istanbul hat im Falle eines Wahlsieges der Opposition Aussicht auf den Posten eines Vizepräsidenten. In den Umfragen zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Kılıçdaroğlu und dem seit 20 Jahren in der Türkei regierenden Erdoğan ab.