Trotz eines Verbots und massiver Polizeipräsenz gingen Tausende Menschen auf die Straße. Die Polizei sperrte schon am Nachmittag das Gebiet rund um den zentralen Taksim-Platz ab.

Auf einem großen Transparent an der Spitze des Demonstrationszuges stand: »Wir sind wütend, wir trauern, wir sind feministische Rebellion.« Auch regierungskritische Slogans und Rücktrittsforderungen an den Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan waren zu hören. Erdoğan war nach dem Erdbeben vor rund einem Monat in der Südosttürkei unter anderem mangelndes Krisenmanagement vorgeworfen worden.