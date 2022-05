Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hatte am Montag offiziell verkündet, dass ihr Land einen Antrag auf Beitritt zur Nato stellen werde. Finnland hatte sein Bestreben, dem Verteidigungsbündnis beizutreten, bereits am Sonntag publik gemacht.

Türkei begründet Widerstand mit fehlender Mitarbeit im Kampf gegen »Terrorismus«

Hintergrund für den türkischen Widerstand gegen die Nato-Erweiterung im Norden ist offenbar der Vorwurf Ankaras, Schweden und Finnland würden im Kampf gegen den Terrorismus nicht ausreichend kooperieren.

In den vergangenen fünf Jahren hätten weder Schweden noch Finnland positiv auf die insgesamt 33 Auslieferungsersuchen der Türkei reagiert, meldete Anadolu am Montag unter Berufung auf das Justizministerium in Ankara. Erdoğan hatte beiden Staaten bereits am vergangenen Freitag vorgeworfen, sich »wie ein Gästehaus für Terrororganisationen« zu verhalten.