So konnte der 69-Jährige am Donnerstag nicht persönlich an der Einweihung des ersten Atomkraftwerks des Landes teilnehmen. Er ließ sich per Video zu der Zeremonie zuschalten, bei der auch der russische Präsident Wladimir Putin per Video sprach. Erdoğan saß sichtlich angeschlagen hinter seinem Schreibtisch in Ankara.

Bereits am Mittwoch hatte Erdoğan krankheitsbedingt mehrere Wahlkampftermine abgesagt. Gesundheitsminister Fahrettin Koca begründete Erdoğans krankheitsbedingte Abwesenheit mit einer »infektiösen Gastroenteritis«. Am Dienstagabend hatte der türkische Staatschef ein Live-Interview im Fernsehen abbrechen müssen. Anschließend sagte er, er habe sich zu Beginn der Woche einen Magen-Darm-Virus zugezogen.