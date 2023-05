Die Staatsagentur Anadolu sah Erdoğan mit rund 52,9 Prozent vorne. Der Chef der Wahlbehörde Ahmet Yener hatte zuvor zu Geduld gemahnt und dazu aufgerufen, auf das endgültige Ergebnis zu warten.

Landesweit konnten die Menschen bis 17 Uhr Ortszeit abstimmen. Die Wahlbeteiligung lag ersten Zahlen zufolge in der Stichwahl bei 84 Prozent. Rund 61 Millionen Menschen waren in der Türkei zur Abstimmung aufgerufen. Wahlberechtigte in Deutschland und anderen Ländern – mehr als drei Millionen Personen – konnten vom 20. bis 24. Mai wählen. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan ging als Favorit in die Stichwahl.