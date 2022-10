Wie schwer es die LGBTQ-Gemeinde in der Türkei hat, zeigte sich erst im Juni: Damals war die Polizei bei einer behördlich untersagten Pride-Parade in Istanbul hart gegen Teilnehmer vorgegangen. Demonstranten mit Regenbogenfahnen hatten sich in den Straßen rund um den Taksim-Platz versammelt. Hunderte Menschen wurden festgenommen.