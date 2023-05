Der Präsidentschaftswahl in der Türkei galt als Schicksalswahl für das Land. Noch bevor alle Stimmen ausgezählt sind, hat Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan sich nun zum Sieger erklärt. In einer Balkonrede dankte er allen, die es ihm ermöglicht hätten, die nächsten fünf Jahre zu regieren. Erdoğan sagte vor jubelnden Anhängern in Istanbul: »Der einzige Sieger ist die Türkei.« Er war bereits als Favorit in die Stichwahl gegangen.