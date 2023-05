In der Türkei wird es keinen Machtwechsel geben, Recep Tayyip Erdoğan bleibt Präsident. In der Stichwahl um das Amt hat er sich gegen Kemal Kılıçdaroğlu durchgesetzt. Erdoğan sei zum 13. Präsidenten der Türkei gewählt worden, sagte der Chef der Wahlbehörde Ahmet Yener in Ankara. Damit steht der 69-jährige Erdoğan vor einer weiteren fünfjährigen Amtszeit.