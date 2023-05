So viel ist klar: Es wird eng. Seit Wochen prognostizieren Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei. Der zeitweise leicht kränkelnde Recep Tayyip Erdoğan hat sich auf den letzten Metern wieder voll in den Wahlkampf gestürzt – dem Anschein nach voller Energie. Sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu, der so auffallend ruhige Oppositionsführer, hat dennoch erstmals Chancen, seinen Beinamen »der ewige Verlierer« loszuwerden.