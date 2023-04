Seine Konkurrenten werben bereits seit Wochen für sich, nun ist auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in das Rennen für die im Mai anstehenden Wahlen eingestiegen. Zum Auftakt der Kampagne seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in Ankara kündigte Erdoğan unter anderem Lohnerhöhungen an.