Lebenslang für Menschenrechtsaktivist Erdoğan weist Kritik an Kavala-Urteil scharf zurück

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat internationale Kritik an der Verurteilung des Kulturförderers Osman Kavala scharf zurückgewiesen. Die türkische Justiz habe die finale Entscheidung bezüglich einer Person getroffen, woran sich »einige Kreise« störten, sagte Erdoğan in Istanbul ohne Kavala beim Namen zu nennen. »Nichts für ungut, in diesem Land existieren Recht und Gesetz«, sagte er.