Lange Zeit war in der Türkei das Kopftuchtragen verboten – Staatsgründer Kemal Atatürk pochte auf eine strikte Trennung zwischen Staat und Religion. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat diesen Kurs während seiner Zeit an der Macht umgekehrt. Nun will er das Recht auf Kopftuchtragen in öffentlichen Räumen mit Hilfe der Opposition fest in der Verfassung verankern. »Lasst uns eine Lösung auf Verfassungsebene finden, nicht auf der gesetzlichen«, sagte Erdoğan am Mittwoch in Ankara bei einer Versammlung seiner islamisch-konservativen AK-Partei.