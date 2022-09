An einem Tisch mit China und Russland: Die Türkei will der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) beitreten. Der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan nach einem Gipfeltreffen der Organisation im usbekischen Samarkand, die Türkei wolle bei dem Treffen der Gruppe im kommenden Jahr in Indien das Ziel einer Mitgliedschaft erörtern.