Die HDP hatte am Mittwoch entschieden, für die Präsidentenwahl am 14. Mai keinen eigenen Kandidaten aufzustellen. Die Entscheidung zum Kandidatenverzicht wird als stillschweigende Unterstützung für Kılıçdaroğlu gesehen, auf den sich ein Bündnis aus sechs türkischen Oppositionsparteien Anfang des Monats nach heftigen Debatten geeinigt hatte. Seine Chancen steigen durch die Unterstützung der HDP, die nicht Teil dieses Oppositionsbündnisses ist. Einige Beobachter sehen die HDP als Königsmacherin bei den Wahlen an. Die Partei hatte bei den vergangenen drei nationalen Wahlen jeweils über zehn Prozent der Stimmen erhalten.