Hintergrund für die Tat soll dem türkischen Nachrichtensender Haber Türk zufolge ein Streit um einen Visumsantrag gewesen sein. Hinweise auf einen politischen Hintergrund habe es zunächst nicht gegeben.

Im Juli hatten aufgebrachte Demonstranten die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt. Sie demonstrierten gegen angekündigte Koranverbrennungen. Zwei Demonstrationen in Schweden, bei denen die heilige islamische Schrift verbrannt worden war, hatten heftige Proteste in der muslimischen Welt ausgelöst. Marokko zog seinen Botschafter aus Stockholm ab. Bereits Ende Juni waren Demonstranten in die Botschaft eingedrungen, hatten das Gebäude aber nach kurzer Zeit wieder verlassen.