Innenstadt von Istanbul Sechs Menschen bei Explosion getötet – Polizei nimmt tatverdächtige Person fest

Die PKK steht in der Türkei, Europa und den USA auf der Terrorliste und unterhält Stellungen in der Südosttürkei und im Nordirak. Ihr Hauptquartier liegt in den nordirakischen Kandil-Bergen. Ankara geht regelmäßig gegen die PKK vor und unterhält seit 2016 auch Militärposten im Nordirak. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hatte in der Vergangenheit bei Einsätzen des türkischen Militärs gegen die PKK im Ausland angezweifelt, dass diese mit dem Völkerrecht vereinbar sind.