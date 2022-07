Die Aufforderung zur Lizenzbeantragung beruht auf einer 2019 in Kraft getretenen Regelung. Die islamisch-konservative Regierung hat darüber eine weitreichende Kontrolle von Internet-Plattformen eingeführt, die Filme, Videos oder Radioinhalte verbreiten. Laut der Nachrichtenagentur Reuters befinden sich heute etwa 90 Prozent der Mainstream-Medien in der Türkei in staatlichem Besitz oder stehen der Regierung nahe. Regierungsnahe Vertreter haben auch eine Mehrheit in dem RTÜK-Gremium.