Ermordeter saudi-arabischer Journalist Türkische Staatsanwaltschaft will Khashoggi-Prozess einstellen lassen

Jamal Khashoggi wurde 2018 im Konsulat in Istanbul getötet. Der Mordprozess in der Türkei stockt laut Staatsanwaltschaft – nach Willen der Ankläger soll der Fall an Saudi-Arabien übergeben werden.