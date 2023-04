Die Türkei hat in den vergangenen Jahren unter Erdoğan eine teils aggressive Außenpolitik geführt. Sie ist an mehreren Konflikten in der Region beteiligt, unter anderem im Bürgerkriegsland Syrien. Die Beziehungen zum Nachbarn Griechenland sind unter anderem wegen eines Streits um Hoheitsrechte und Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer schwierig. Nach der Erdbebenkatastrophe im Februar in der Türkei hat sich das Verhältnis zwischen den beiden Nato-Partnern aber etwas entspannt.