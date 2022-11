Die Beziehungen zum Nachbarn Griechenland sind derzeit extrem angespannt. Die Türkei erhebt Ansprüche auf griechisches Territorium in der Ägäis und argumentiert, Athen verstoße mit der Militarisierung von Inseln in der Region gegen internationale Verträge. Zuletzt hatte Griechenland auch deutsche Schützenpanzer an der Landgrenze zur Türkei stationiert.