Historischer Rüstungsdeal Türkei und Saudi-Arabien unterzeichnen Drohnenabkommen

Annäherung nach dem Khashoggi-Mord: Die Firma Baykar eines Erdogan-Schwiegersohns will Drohnen an Saudi-Arabien verkaufen – und spricht vom »größten Verteidigungsexportvertrag in der Geschichte der Türkischen Republik«.