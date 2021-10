Konflikt mit Griechenland Türkei verweigert Rücknahme eines Schiffes mit rund 400 Geflüchteten

Nach einem Maschinenschaden legte ein türkisches Schiff voller Geflüchteter auf Kos an. Ankara lehnt eine Rücknahme des Schiffes ab – und heizt so den Konflikt mit Griechenland weiter an.