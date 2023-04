Ab Ende April 1,5 Millionen Menschen in Deutschland könnten Türkeiwahl entscheiden

Entscheiden Menschen in Deutschland die Wahlen in der Türkei? Wenn am 14. Mai die Parlaments- und Präsidentenwahlen in dem Land stattfinden , dürfen auch rund 1,5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik ihre Stimmen abgegeben. Das sagte Bülent Tezcan von der größten Oppositionspartei CHP unter Berufung auf die Wahlbehörde der Nachrichtenagentur dpa.