Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) rief die Behörden mit Blick auf den Wahlkampf zur Wachsamkeit auf. »In der Vergangenheit gab es Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland, bei denen eine hetzerische Rhetorik an den Tag gelegt wurde«, sagte Buschmann dem RND. Sollte jemand auf einem öffentlichen Platz in Deutschland eine hetzerische Rede halten, hätten die Behörden die Möglichkeit, einzuschreiten. »Zuständig sind hier die Länder. Ich rege an, dass sie von ihrer Möglichkeit Gebrauch machen.«