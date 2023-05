Für wen werden Wähler und Wählerinnen am Sonntag in der Türkei stimmen - Recep Tayyip Erdoğan oder Kemal Kılıçdaroğlu? Weder der eine noch der andere Kandidat für die türkische Präsidentschaft konnte in der ersten Wahlrunde mehr als die Hälfte der Stimmen für sich gewinnen. Nun kommt es zur Entscheidung.

Maximilian Popp, DER SPIEGEL:

»Vor der Stichwahl gelten gewissermaßen umgekehrte Vorzeichen. Kemal Kılıçdaroğlu, der Herausforderer, war lange Zeit der Favorit. Er lag in Umfragen zum Teil weit vorne. In der ersten Runde der Wahl hat dann aber doch wieder Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan gewonnen mit 4,6 Prozentpunkten Vorsprung. Die Stimmung im Oppositionslager schwankt nun zwischen Fatalismus und Zweckoptimismus. Man will die Wahl einerseits noch nicht verloren geben. Andererseits gibt es doch Zweifel, ob man diesen Rückstand noch einmal aufholen kann.«

Anfang der Woche sicherte der in der ersten Runde ausgeschiedene Rechtsnationalist Sinan Oğan Amtsinhaber Erdoğan seine Unterstützung zu. Für die Oppositionspartei CHP dürfte es dadurch noch schwieriger werden – zumal nach der ersten Runde auch die Führung des Wahlkampfteams das Handtuch warf Ihre Nachfolger wollen die wenigen noch Unentschlossenen mit einem Kurswechsel von ihrem Spitzenkandidaten überzeugen.

Maximilian Popp, DER SPIEGEL:

»Kemal Kılıçdaroğlu hat in diesem Wahlkampf eine 180 Grad Wende vollzogen. Er hat seine Kampagne zunächst auf Versöhnung aufgebaut, auf Dialog, auf Kompromiss. Jetzt, vor der Stichwahl, gibt er den rechten Scharfmacher, den Nationalisten. Er hat angekündigt, Geflüchtete nach Syrien zurückzuschicken. Er attackiert seinen Kontrahenten Erdoğan sehr direkt. Kılıçdaroğlu hofft ganz offensichtlich, auf diese Weise die Stimmen der Nationalisten in der Türkei für sich gewinnen zu können.«

Doch diese Rhetorik scheint bei den Kurdinnen und Kurden, einer wichtigen Unterstützergruppe Kılıçdaroğlus, Besorgnis hervorzurufen. Kilicdaroğlu wird von einem Sechs-Parteien-Bündnis sowie von der pro-kurdischen HDP-Partei unterstützt. Erdoğan benutzte ein gefälschtes Video, um Kılıçdaroğlus angebliche Nähe zur kurdischen Arbeiterpartei PKK zu beweisen.

Maximilian Popp, DER SPIEGEL:

»Es dürfte für die Opposition extrem schwierig werden, noch einmal Boden auf Erdoğan gutzumachen. Denn die Wahlbeteiligung lag in der ersten Runde mit rund 88 Prozent schon auf einem Rekordniveau. Kılıçdaroğlu hat jetzt die schwierige Aufgabe, einerseits neue Wählerinnen und Wähler hinzuzugewinnen, wahrscheinlich vor allem Nationalisten. Und gleichzeitig seine alten Wähler, seine Stammwähler bei der Stange zu halten. Darunter sind viele Kurdinnen und Kurden. In gewisser Weise entspricht das der Quadratur des Kreises. Für Kılıçdaroğlu ist es aber die einzige Möglichkeit, diese Wahl doch noch zu gewinnen.«

Auf den Sieger warten enorme Herausforderungen: Die Türkei leidet unter einer hohen Inflation, gestiegenen Lebenshaltungskosten und den Auswirkungen des verheerenden Erdbebens im Februar.