Für rund 3,4 Millionen türkische Wahlberechtigte im Ausland endet die Abstimmung für die Parlaments- und Präsidentschaftswahl. Unter den 1,5 Millionen Menschen mit türkischem Pass in Deutschland zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis Montag gaben laut türkischer Wahlbehörde innerhalb von zwölf Tagen 690.574 Personen in Deutschland ihre Stimme ab. In der Türkei selbst wird am 14. Mai abgestimmt.