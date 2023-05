Die Spannungen wurden am Freitag auch durch ein manipuliertes Video erhöht, in dem eine Verbindung von Kılıçdaroğlu zum Kommandeur der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Murat Karayılan, suggeriert wird. Mit Verweis auf das Video erklärte Erdoğan vor Studierenden in einer am Donnerstagabend ausgestrahlten Sendung: »Kılıçdaroğlu hat den Mann an der Spitze der Terrorgruppe hinter sich.«