Rund 64 Millionen wahlberechtigte Menschen im In- und Ausland waren zur Stimmabgabe aufgerufen. In Deutschland waren rund 1,5 Millionen Menschen mit türkischem Pass stimmberechtigt. In der Türkei wurden rund 192.000 Wahlurnen aufgestellt. Hunderttausende Beobachter von Regierung und Opposition sind im Einsatz.

Oppositionskandidat Kılıçdaroğlu ruft die Wahlbeobachter zur Sorgfalt auf. Via Twitter wandte er sich an die »Helden der Demokratie« und rief dazu auf, unter keinen Umständen die Wahlurnen zu verlassen, bevor der finale Bericht an die Hohe Wahlkommission zugestellt worden sei. Von ihrer Entschlossenheit hänge es ab, ob der Wille des Volkes vollständig und richtig abgebildet werde, schreibt Kılıçdaroğlu. Ihre Mühe werde sich lohnen.