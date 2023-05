Stichwahl in der Türkei Die Gläubigen

In Bayburt, Ostanatolien, haben fast 80 Prozent der Wähler für Erdoğan gestimmt – mehr als an jedem anderen Ort. Was finden die Menschen an ihm? Und machen sie ihn an diesem Sonntag erneut zum Präsidenten?

Aus Bayburt berichtet Maximilian Popp