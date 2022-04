Proteste am 25. April in Istanbul gegen das Kavala-Urteil

Als das Strafgericht in Istanbul sein empörendes Urteil im Gezi-Prozess verkündete, wandelte sich meine Frage »Wann kann ich nach Hause zurückkehren?« in »Wird es ein Zuhause geben, in das ich zurückkehren kann?«. Es war nicht das drakonische Gerichtsurteil, das diese unerträgliche Frage auslöste, sondern die Sollbruchstelle, an der die Türkei bald ankommen wird.

Osman Kavala, ein führender türkischer Bürgerrechtler, Geschäftsmann und guter Freund, wurde zu lebenslänglicher Haft verurteilt, die anderen sieben Angeklagten zu 18 Jahren Haft. Trotz der erwartbaren kritischen internationalen Reaktionen und ohne jegliche Beweise – mit Ausnahme der illegal abgehörten Telefongespräche der Angeklagten – und mit einer Anklageschrift voller absurder, falscher Anschuldigungen, schämte sich das Gericht nicht, das zu entscheiden, was Präsident Recep Tayyip Erdoğan seit Beginn des Verfahrens vor vier Jahren offen gefordert hat: keine Gnade für die Ungehorsamen.

Als das Urteil verlesen wurde, hob eine der Angeklagten, die 72-jährige Architektin Mücella Yapıcı, die ihr Leben der Verteidigung des öffentlichen Raums gegen die Gier der Reichen und Mächtigen gewidmet hat, ihre rechte Faust und sagte: »Wir haben bei den Gezi-Protesten acht Kinder verloren. Achtzehn Jahre im Gefängnis sind nichts im Vergleich dazu! Das ist mir scheißegal!«

Zur Person Foto: Ger Harley | EdinburghEliteMedia.co.uk / picture alliance / Ger Harley / EdinburghElitemedia Ece Temelkuran, geboren 1973, ist eine preisgekrönte Schriftstellerin und politische Denkerin, deren Bücher in mehrere Sprachen übersetzt wurden, darunter »Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist« und »Wehmut: Die Türkei auf der Suche nach sich selbst«. Ihr jüngstes Buch »Wille und Würde: Zehn Wege in eine bessere Gegenwart« erscheint im Juni auf Deutsch bei Hoffmann und Campe. Ece Temelkuran lebt derzeit in Hamburg und hat dort einen Fellowship am The New Institute.

Eines dieser Kinder, Berkin Elvan, wurde von einer Tränengasgranate der Polizei getroffen, als er Brot kaufen wollte, und starb mit gerade mal 15 Jahren. Seine Mutter war im Gerichtssaal. Sie umarmte einen anderen Angeklagten, Can Atalay, einen Anwalt für Bürgerrechte. Und bei seiner letzten Ansprache an seine Freunde hielt Atalay den Arm der Architektin, während die Polizei bereits zerrte und schob: »Wir werden vor dieser Unterdrückung nicht kapitulieren. Wir werden Widerstand leisten!«

Çiğdem Mater, eine Filmproduzentin, die wegen eines Films, den sie nie gedreht hat, angeklagt wurde, war aus Deutschland, wo sie lebt, zurückgekehrt, um der Anhörung beizuwohnen – in der Gewissheit, dass sie freigesprochen werden würde. Völlig unerwartet wurde auch sie wegen »versuchten Umsturzes der Regierung« verurteilt. Während ihre schockierten Gesichter hinter der unruhigen Polizeimenge verschwanden, versuchten eine Handvoll Anwälte und Freunde der Verurteilten außerhalb des Gerichtssaals mit ihren gebrochenen Stimmen Entschlossenheit zu demonstrieren.

Bild vergrößern Osman Kavala bei einer Veranstaltung in Istanbul im Januar 2022 Foto: HANDOUT / AFP

Der ehemalige Journalist und Abgeordnete der türkischen Arbeiterpartei, Ahmet Şık, zog es vor, wütend statt traurig zu sein, als er sich an die Millionen Menschen wandte, die sich damals den Gezi-Protesten angeschlossen hatten, nun aber dem Gericht ferngeblieben waren: »Schaut euch im Spiegel an und fragt euch: ›Was für ein Mensch bin ich?<«

Şıks Worte fanden schließlich in der Nacht bei Zehntausenden Widerhall, die sich – wohl auch aus Scham über ihre Abwesenheit – unter dem Hashtag #WeWereAllThere versammelten und nun in Verzweiflung und Empörung twitterten. Ironischerweise erinnerten sie sich just in der Nacht, in der Elon Musk das Social-Media-Unternehmen kaufte, an die Gezi-Proteste, die 2013 auf Twitter begonnen hatten.

Bild vergrößern Proteste gegen die Verurteilungen von Kavala und anderen Angeklagten Foto: SEDAT SUNA / EPA

Ich gehöre zu denjenigen, die hätten dabei sein sollen, aber nicht dabei waren. Ich verließ die Türkei im Jahr 2016, nach dem Militärputschversuch im Juli, als Erdoğans Säuberungsaktion gegen die Opposition begann. Ich war erschöpft von der Angst und gelähmt vor Wut – auch die Stigmatisierung als Regimegegnerin war nicht hilfreich, während ich versuchte, meiner Arbeit als politische Autorin nachzugehen.

Obwohl ich den Begriff ablehne, ist »Exil« seit 2016 für viele Menschen aus dem Westen die aufregendste Zeile in meiner Biografie geworden. Und obwohl sich die Aussichten für die Türkei in den vergangenen sechs Jahren immer weiter verschlechtert haben, habe ich mich wie jeder andere Vertriebene insgeheim darauf gefreut, nach Hause zurückzukehren. Heimat ist ein Zauberwort; es fühlt sich an wie eine Landung nach einem langen und turbulenten Flug.

Anzeige Ece Temelkuran Wille und Würde: Zehn Wege in eine bessere Gegenwart Übersetzung: Michaela Grabinger Verlag: Hoffmann und Campe Seitenzahl: 192 Erscheint am: 4. Juni 2022 Übersetzung: Michaela Grabinger Verlag: Hoffmann und Campe Seitenzahl: 192 Erscheint am: 4. Juni 2022 Für 22,00 € kaufen Preisabfragezeitpunkt 27.04.2022 19.31 Uhr Keine Gewähr Bei Amazon bestellen Bei Thalia bestellen Bei Weltbild bestellen Produktbesprechungen erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Über die sogenannten Affiliate-Links oben erhalten wir beim Kauf in der Regel eine Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier

Doch am 25. April 2022 wurde das, was mir von Freunden in der Heimat mehrmals gesagt worden war, zur Realität: »Die Türkei, die du vermisst, gibt es nicht mehr.« Das ist die natürliche Folge der vergangenen 20 Jahre Autoritarismus und der grenzenlosen Unterdrückung in den vergangenen sechs Jahren; viele sind weg, einige wurden inhaftiert, und viele weitere sind entmutigt, nachdem sie während des Aufstandes mit der gewaltsamen Unterdrückung durch die Regierung konfrontiert wurden.

Hinzu kamen die Pandemie und eine schwere Wirtschaftskrise. Die Türkei verfiel schließlich in eine wahnsinnige Stille, nach der ein Diktator nur lechzen würde. Doch die Wut ist immer noch da. Deshalb versuchen sowohl Erdoğan als auch die Oppositionsparteien, den aufkommenden Sturm auf ihre Weise zu bewältigen. Das Gezi-Urteil zeigt uns, dass die Türkei unter noch härterer Unterdrückung in die Wahlen gehen wird. Erdoğan wird nicht einmal so tun, als wolle er seinen Griff auf die Gesellschaft lockern, um einige liberale Herzen zu gewinnen. Und die wichtigsten Oppositionsparteien, die alle der radikalen Mitte oder sogar der radikalen Rechten zuzuordnen sind, hoffen nun darauf, die allgemeine Empörung als politische Energie gegen die Regierung kanalisieren und in einer vorgezogenen Wahl an die Urnen zu bringen zu können.