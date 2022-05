Exportprodukte laufen bereits unter neuem Namen

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte die Türkei entschieden, für Exportprodukte die Bezeichnung »Made in Turkiye« zu nutzen. Erdoğan argumentierte, diese Bezeichnung drücke Kultur, Zivilisation und Werte der türkischen Nation am besten aus.

Im Staatssender TRT hieß es: »Geben Sie ›Turkey‹ in Google ein, und Sie erhalten eine verworrene Reihe von Bildern, Artikeln und Wörterbuchdefinitionen, die das Land mit (...) einem in Nordamerika beheimateten großen Vogel in Verbindung bringen.«